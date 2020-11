Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : se restructure et renforce sa stratégie bas carbone Cercle Finance • 16/11/2020 à 12:16









(CercleFinance.com) - Equinor, société pétrolière et gazière norvégienne, a indiqué lundi conduire une restructuration tout en renforçant sa stratégie bas carbone. La nouvelle structure organisationnelle, qui comprendra six domaines d'activité et cinq centres d'entreprise, devrait être pleinement opérationnelle en juin 2021, annonce l'entreprise. Les unités Exploration & Production Norway (EPN) et Exploration & Production International (EPI) sont établies comme deux nouveaux domaines d'activité, tandis que l'activité Renewables (REN) a été rebaptisée New Energy Solutions (NES). L'unité des énergies renouvelables vise à accélérer la croissance rentable de l'énergie verte et fera rapport en tant que segment distinct à partir du premier trimestre 2021, a souligné Equinor. La technologie, le numérique et l'innovation (TDI) sont rassemblés dans une unité d'acivité distincte tandis que les projets, le forage et l'approvisionnement (PDP) deviendront un domaine d'activité plus ciblé. L'unité Marketing, Midstream & Processing (MMP) reste quant à elle inchangée.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +4.19% EQUINOR LSE Intl +1.54% EQUINOR OTCBB -1.98%