Equinor: s'envole après ses résultats de quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 09:52

(CercleFinance.com) - Equinor a fait état mercredi d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice au titre du quatrième trimestre tout en dévoilant un généreux plan de rémunération pour ses actionnaires en vue de l'exercice 2023.



A la suite de ces annonces, le titre Equinor s'envolait de 5,9%, ce qui permettait à l'OSEBX, l'indice vedette de la Bourse d'Oslo, de grimper de plus de 2,2% mercredi matin dans les premiers échanges.



Sur les trois derniers mois de l'année dernière, le résultat opérationnel du groupe norvégien est ressorti à 16,6 milliards de dollars, contre 13,6 milliards un an plus tôt.



Sur une base ajustée, son profit trimestriel ressort à 15,1 milliards de dollars, à comparer avec un consensus établi à 14,4 milliards.



Se disant bien placé pour améliorer sa rentabilité dans le contexte de transition énergétique, Equinor a également annoncé qu'il prévoyait d'augmenter la rémunération proposée à ses actionnaires.



Le groupe compte ainsi racheter pour six milliards de dollars d'actions en 2023, tout en relevant le montant de son dividende trimestriel de 20 à 30 cents l'action.



Prenant acte de ses bons résultats de quatrième trimestre, Equinor compte par ailleurs proposer un dividende extraordinaire en numéraire de 0,60 dollar par titre au titre de ce trimestre réussi.



'Au total, tous ces paiements correspondent à une somme cumulée de l'ordre de 17 milliards de dollars pour 2023, soit l'équivalent de 18% de la capitalisation boursière de la société', notent les analystes de RBC.



'Toutes ces annonces se situent bien au-delà des attentes du marché et envoie un signal fort au marché quant à la volonté du groupe de rémunérer ses actionnaires', souligne le courtier canadien.