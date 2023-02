Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: s'associe pour développer l'éolien en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - EnBW et Equinor annoncent aujourd'hui s'associer pour saisir les opportunités d'éoliennes offshore en Allemagne en 2023.



'En partenariat avec Equinor, nous continuerons à contribuer de manière significative à un avenir énergétique respectueux du climat en Allemagne et en Europe', a déclaré Michael Class, directeur du développement du portefeuille des énergies renouvelables chez EnBW.



Jens Økland, vice-président directeur du développement commercial des énergies renouvelables chez Equinor, a ajouté : 'Ensemble, nous combinons une excellente capacité à réaliser des projets d'énergies renouvelables spécifiquement en Allemagne avec une expérience internationale de l'offshore, toutes choses nécessaires pour fournir une énergie durable, fiable et abordable.'





