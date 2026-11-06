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Equinor s'apprête à réparer la plate-forme gazière et pétrolière Visund après un incendie
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 10:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les équipes d'Equinor EQNR.OL se préparent à réparer la plate-forme gazière et pétrolière Visund de la société, qui reste hors service à la suite d'un incendie survenu en début de semaine, a déclaré vendredi un porte-parole du groupe norvégien.

La plate-forme Visund, située en mer du Nord, a interrompu sa production mercredi en raison d'un incendie dans un système électrique et devrait rester à l'arrêt jusqu'au 16 novembre , selon un communiqué publié via Gassco, mais cette durée est susceptible d'être révisée.

“Aucune nouvelle information n’est disponible pour l’instant concernant le calendrier de reprise de la production ou le retour de l’équipage”, a déclaré le porte-parole d’Equinor dans un communiqué transmis par e-mail.

“Il y a actuellement 36 personnes à bord, contre 128 au moment de l’incident, qui effectuent des tâches logistiques et sécurisent la zone où l’incendie s’est déclaré”, a précisé le porte-parole.

Les prochaines étapes consisteront en des réparations et en des préparatifs en vue de la remise en service, a-t-il ajouté.

La plate-forme Visund, qui produit principalement du gaz, peut fournir 13,2 millions de mètres cubes (mcm) de gaz naturel par jour, selon Gassco, ce qui équivaut à environ 3,7% de la capacité d'exportation de la Norvège.

Visund est détenue par Equinor (53,2%), Petoro (30%), ConocoPhillips COP.N (9,1%) et Repsol REP.MC (7,7%).

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