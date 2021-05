Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : RWE et Hydro s'associent dans l'éolien offshore Cercle Finance • 26/05/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration avec RWE Renewables et Hydro REIN afin de préparer et présenter conjointement une demande aux autorités norvégiennes pour développer un parc éolien offshore à grande échelle dans la région de Sørlige Nordsjø II en mer du Nord norvégienne. Pål Eitrheim, vice-président exécutif d'Equinor, rappelle que la mer du Nord constitue 'l'une des meilleures ressources éoliennes au monde'. Ainsi, 'un parc éolien offshore à grande échelle à Sørlige Nordsjø II pourrait créer de nouvelles opportunités industrielles pour la Norvège en tant que nation énergétique. Entre Equinor, RWE et Hydro, nous avons les capacités industrielles, de la turbine au consommateur, pour créer de la valeur et fournir de l'énergie renouvelable à l'Europe ', conclut-il.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +1.28% EQUINOR LSE Intl -0.34% EQUINOR OTCBB 0.00%