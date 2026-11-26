Equinor a abaissé ses prévisions de production pour l'exercice 2026 en raison d'arrêts temporaires de production et de difficultés opérationnelles.

Le groupe norvégien table désormais sur une hausse de 3% de sa production d'hydrocarbures en 2026, contre 4% annoncé précédemment. Cette révision s'explique par des arrêts temporaires sur les sites de Bacalhau et Visund, ainsi que par des difficultés opérationnelles à Johan Castberg.

L'incident à Bacalhau, situé au large du Brésil, a interrompu la production pour une durée estimée de cinq à huit semaines à la suite de "la chute d'un objet". Equinor évalue les mesures nécessaires à une reprise sûre. Dans le même temps, le groupe doit faire face à un incendie à Visund, en mer du Nord, ainsi qu'à des difficultés opérationnelles à Johan Castberg, en mer de Barents.

Les arrêts temporaires de production à Bacalhau et Visund devraient amputer la production moyenne annuelle du groupe de 15 000 à 20 000 barils équivalent pétrole par jour.

Ces perturbations interviennent alors que Bacalhau et Johan Castberg occupent une place centrale dans la stratégie de croissance d'Equinor. Lors de la présentation des résultats annuels 2025, le 4 février 2026, la direction du groupe norvégien avait identifié ces deux sites comme les principaux contributeurs à la croissance de sa production en 2026.

Au-delà du manque à gagner à court terme, l'enjeu pour Equinor réside désormais dans sa capacité à poursuivre la montée en puissance de ces deux gisements, qui doivent notamment compenser le déclin naturel de ses actifs existants. Le groupe précise toutefois que les incidents opérationnels n'ont aucune incidence sur les réserves récupérables et qu'il s'agit, à ce stade, d'un problème de production et non d'une dégradation des ressources exploitables.

Le titre Equinor ASA s'échangeait à 370,20 NOK à 9h10, soit une baisse de 3,74% par rapport au cours de clôture de la veille.