Equinor: résultats de sécurité trimestriels en amélioration

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que la tendance positive de long terme en matière de sécurité se poursuit au 2e trimestre. Le nombre d'incidents graves par million d'heures travaillées n'a jamais aussi inférieur au niveau atteint à la fin du deuxième trimestre, mesuré sur les douze derniers mois.



' C'est encourageant. Nous croyons au travail à long terme et systématique et continuerons d'améliorer nos efforts en matière de sécurité ', a déclaré Jannicke Nilsson, vice-présidente exécutive pour la sûreté, la sécurité et la durabilité.



À la fin du deuxième trimestre 2023, la fréquence des incidents graves par million d'heures travaillées (SIF) était de 0,3, contre 0,4 au premier trimestre.



La fréquence totale des blessures enregistrables (soit le nombre de blessures nécessitant un traitement médical par million d'heures travaillées, TRIF) était de 2,5 pour les douze derniers mois au deuxième trimestre, contre 2,7 au premier trimestre.



Onze fuites de pétrole et de gaz ont été enregistrées au cours des douze derniers mois indique Equinor qui précise qu'il n'y a eu 'aucun incident avec potentiel d'accident majeur ou incident grave de contrôle de puits au cours du deuxième trimestre'.





