Equinor: reprise des vols héliportés dans le NCS

(CercleFinance.com) - Equinor, en consultation avec l'Autorité de l'aviation civile, annonce la reprise des vols avec les hélicoptères Sikorsky S-92 vers les installations du plateau continental norvégien (NCS).



Pour rappel, les principaux opérateurs du NCS avaient choisi de suspendre tous les vols à destination et en provenance des installations offshore à la suite d'un accident d'hélicoptère survenu mercredi et ayant coûté la vie à un salarié d'Equinor.



'La sécurité des vols et des personnes voyageant en hélicoptère sont fondamentales pour nos opérations. Sur la base du dialogue avec l'Autorité de l'aviation civile, rien n'indique que la sécurité des hélicoptères sur le NCS soit réduite', a commenté Kjetil Hove, vice-président exécutif de l'exploration et de la production en Norvège.



Equinor précise que l'Autorité norvégienne des enquêtes de sécurité est arrivée à Bergen jeudi matin et a débuté les enquêtes afin de comprendre les circonstances de l'accident.







