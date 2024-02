Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: reprise d'activité à la centrale de Mongstad information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que la production électrique a repris au sein de la centrale de Mongstad (Norvège). Pour rappel, l'activité avait été interrompue le 15 février après un incendie.



Equinor a mobilisé les compétences et les capacités requises pour améliorer la situation. Tôt le dimanche 18 février, l'alimentation électrique a été rétablie et les travaux de normalisation de la centrale sont en cours.



La société précise qu'il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit sur la cause de l'incident et Equinor enquêtera sur l'incident.









Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.21% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +1.37% EQUINOR OTCBB +3.59%