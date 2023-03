Equinor: renforce sa position en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 13:05

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir signé un accord pour acquérir une participation dans cinq découvertes réalisées dans plusieurs zones du plateau continental norvégien (Troll, Fram et Kvitebjørn) en mer du Nord, auprès de Wellesley Petroleum AS.



Outre ces opérations, Equinor va aussi augmenter sa participation dans divers projets et prendre 18,8% supplémentaires dans Grosbeak, 45% dans Toppand, 40% dans Atlantis et 20% dans Røver Nord et Røver Sør.





'Avec ces transactions, nous renforçons notre position dans une zone centrale du plateau continental norvégien', indique Kjetil Hove, vice-président exécutif pour l'exploration et la production de Norvège.



Selon lui, ces opérations sont conformes à l'ambition d'Equinor de conserver ses niveaux de production actuels sur le plateau continental norvégien jusqu'à 2030 et au-delà.