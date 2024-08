Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: remporte un bail éolien offshore de 2 GW aux USA information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Equinor a été annoncé comme gagnant provisoire d'une vente aux enchères de baux pour l'énergie éolienne en mer dans la région centrale de l'Atlantique aux États-Unis, organisée par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).



Le bail, d'une capacité d'environ 2 gigawatts, pourrait alimenter près de 900 000 foyers américains.



Equinor a remporté l'un des deux baux avec une offre de 75 001 001 $ pour une zone de 101 443 acres, située à 26 milles nautiques de la baie de Delaware.



L'entreprise collaborera avec le BOEM pour certifier le bail et intégrer ce projet à son portefeuille éolien offshore existant aux États-Unis.





Valeurs associées EQUINOR 297,75 NOK LSE Intl +0,88%