Equinor : rejoint le projet d'hydrogène vert NortH2

(CercleFinance.com) - Equinor annonce rejoindre le projet NortH2, plus grand projet d'hydrogène vert d'Europe. Juge 'révolutionnaire' par le directeur général d'Equinor, le projet vise à produire de l'hydrogène vert en utilisant de l'électricité renouvelable provenant de l'éolien offshore au large des Pays-Bas. Selon les estimations, sa capacité atteindra 1 GW en 2027, 4 GW d'ici 2030 et plus de 10 GW d'ici 2040 pour l'électrolyse, relançant ainsi l'économie de l'hydrogène dans le nord-ouest de l'Europe. NortH2 a été lancé en février 2020, avec Shell, Groningen Seaports Gasunie et la province de Groningen. Equinor rejoint RWE en tant que nouveau partenaire du projet. Le projet achèvera une étude de faisabilité d'ici 2021, dans le but de démarrer les activités de développement du projet au second semestre 2021.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.25% EQUINOR LSE Intl +0.30% EQUINOR OTCBB +4.54%