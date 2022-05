Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: recrute une vice-présidente pour l'activité TDI information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 15:01









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la nomination de Hege Skryseth en tant que vice-présidente exécutive (EVP) du pôle Technology, Digital & Innovation (TDI).



Equinor précise qu'en attendant l'arrivée de sa nouvelle recrue (la date d'embauche n'a pas été communiquée), Elisabeth Birkeland restera vice-présidente par intérim.



Jusqu'à présent, Hege Skryseth exerçait chez Kongsberg, notamment en tant que vice-présidente exécutive.



'Avec plus de 20 ans d'expérience dans la haute direction d'entreprises internationales de premier plan dans le domaine des produits et services logiciels, Hege Skryseth apportera une expérience de premier plan dans le développement technologique, la numérisation industrielle, la transformation des activités et la gestion du changement', explique Equinor par la voix de son p.d.-g., Anders Opedal.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -1.35% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +1.22% EQUINOR OTCBB 0.00%