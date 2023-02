Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: quitte le projet Barents Blue information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - L'opérateur Horisont Energi a annoncé l'arrivée de Fertiberia comme nouveau partenaire du projet Barents Blue. Par conséquent, les partenaires précédents Equinor et Vår Energi quittent le projet, l'accord de coopération ayant expiré le 31 janvier.



Le concept de Barents Blue consiste à fabriquer de l'ammoniac à partir du gaz naturel de la mer de Barents, à capter le CO2 et à le stocker sous les fonds marins.

Ce projet de stockage, baptisé CO2 Polaris, réunissait les même partenaires que le projet Barents Blue. Par conséquent, Equinor a également conclu de ne plus participer au projet de stockage de CO2 Polaris.



'Nous sommes ravis de voir qu'Horisont Energi continuera à faire mûrir le projet Barents Blue avec un nouveau partenaire et à s'appuyer sur les progrès et les expériences de notre partenariat', a déclaré Grete Tveit, vice-présidente senior des solutions à faible émission de carbone, chez Equinor.





