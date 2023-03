Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: prolonge les contrats des plates-formes information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 16:09









(CercleFinance.com) - Equinor, pour le compte de plusieurs licences, annonce avoir attribué des contrats pour l'utilisation de Transocean Encourage, principalement en mer de Norvège, et de Transocean Enabler, pour le champ Johan Castberg. Parallèlement, les entreprises ont signé un accord de collaboration stratégique.



Les plates-formes avaient fait l'objet de contrats de huit ans avec Equinor qui expirent respectivement le 1er décembre 2023 et le 1er avril 2024. Il s'agira ainsi la première prolongation de contrat depuis la construction des plates-formes, appelées plates-formes Cat D, spécialisées pour les conditions norvégiennes.



Le programme de forage en mer de Norvège consiste en neuf puits à forer sur les champs de Tyrihans, Verdande, Andvare et Vigdis situés dans la région de Tampen en mer du Nord.



La valeur totale estimée des neuf puits est d'environ 191 millions de dollars et la campagne de forage devrait commencer le 1er décembre.





