Equinor: prolonge les accords-cadres avec ses partenaires information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 11:01

Equinor annonce exercer ses options d'une valeur d'environ 11,5 milliards de NOK pour des accords-cadres de services de maintenance et de modification de ses installations onshore et offshore.



Ainsi les coopérations avec Aibel AS, Apply AS, Aker Solutions AS et Wood Group Norway AS seront prolongées de trois ans à compter du 1er mars 2023 et porteront sur le même périmètre de travaux que celui précédemment réglementé contractuellement.



' Nous sommes heureux de poursuivre la bonne coopération que nous avons eue avec nos fournisseurs. En exerçant les options, nous pouvons nous appuyer sur le savoir-faire des fournisseurs de nos installations et tester rapidement de nouveaux modèles de coopération pour obtenir des résultats ', déclare Mette H. Ottøy, responsable des achats chez Equinor.



Equinor précise que son objectif est de maximiser la récupération rentable et aussi durable que possible des champs exploités.