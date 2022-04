Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: projets de développement du stockage du CO2 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Equinor annonce s'être vu attribuer les contrats d'exploitation pour le développement de 'Smeaheia' et 'Polaris', deux licences visant à développer le plateau continental norvégien en une province leader pour le stockage de CO2 en Europe.



'Nous constatons que la demande de stockage de CO2 augmente dans plusieurs pays, et nous voulons commencer à développer rapidement de nouveaux stockages de CO2, afin de pouvoir proposer des solutions industrielles pouvant contribuer à la décarbonation en Europe ', déclare Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive Marketing, Midstream and Processing (MMP) chez Equinor.



Equinor prévoit de développer la capacité de stockage de CO2 à Smeaheia à 20 millions de tonnes par an. A terme, Equinor vise à contribuer à des réductions de CO2 équivalentes à la moitié des émissions annuelles de la Norvège.





