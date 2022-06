Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: projet de transport du CO2 pour décarboner l'Europe information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - Equinor annonce conduire un projet portant sur la décarbonation à grande échelle en Europe du Nord-Ouest, en partenariat avec Fluxys, un groupe belge d'infrastructures de transport de gaz naturel.



Dans le cadre du processus de captage, transport et stockage du carbone (CSC), les deux sociétés ont convenu de développer une vaste infrastructure visant à transporter le CO2 capté vers des sites de stockage sûrs en mer du Nord. Actuellement en phase de faisabilité, la décision d'investissement est attendue d'ici à 2025.



Le projet s'appuiera notamment sur une ligne d'exportation offshore du CO2 de 1000 km exploitée par Equinor sous le fond marin, reliée à une infrastructure terrestre construite et exploitée par Fluxys. A terme, d'autres branches de pipeline pourront être raccordées au réseau, augmentant encore la portée géographique du projet (une branche vers le port de Dunkerque est notamment évoquée).



Le projet pourrait entrer en service avant la fin de cette décennie. 'Le gazoduc offshore devrait avoir une capacité de transport de 20 à 40 millions de tonnes de CO2 par an, répondant à un besoin émergent de CSC de plusieurs acteurs industriels européens', estime Equinor.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.16% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +0.59% EQUINOR OTCBB +0.35%