Equinor : projet basse pression sur le champ d'Åsgard

(CercleFinance.com) - Les partenaires de la licence de champ d'Åsgard ont décidé d'investir un peu moins de 1,4 milliard de NOK pour développer le champ et mettre en oeuvre le projet basse pression d'Åsgard B, annonce Equinor aujourd'hui. Aker Solutions sera chargé des travaux de modification d'Åsgard B dans le cadre du projet basse pression, via un contrat EPCI (ingénierie, approvisionnement, construction et installation). Le champ d'Åsgard en mer de Norvège a déjà produit quelque 2,8 milliards de barils équivalent pétrole depuis son ouverture en 1999. La transition vers la production à basse pression devrait permettre une meilleure exploitation du champ, précise Equinor qui vise l'extraction de 60% des hydrocarbures des réservoirs avant la fermeture du champ. Le démarrage prévu de la production basse pression est prévu en 2023. La licence du champ est actuellement partagée entre Equinor (opérateur) 34,57%, Petoro AS 35,69%, Vår Energi AS 22,06% et Total E&P Norge AS 7,68%.

