Equinor : prise de parts dans un projet éolien en Pologne

(CercleFinance.com) - Equinor (anciennement Statoil) annonce ce mardi avoir finalisé l'acquisition de la participation de 50% dans le projet en développement éolien offshore Baltyk I auprès du producteur d'électricité polonais Polenergia. La licence lui permettra de développer un parc éolien d'une capacité allant jusqu'à 1560 MW. Equinor détient déjà 50% des projets Baltyk II et III, qui représentent une capacité combinée prévue de 1440 MW, de quoi alimenter plus de deux millions de foyers polonais.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -2.19% EQUINOR LSE Intl -0.99% EQUINOR OTCBB 0.00%