Equinor : prévoit d'électrifier le champ gazier de Sleipner

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que les autorités ont validé le plan de développement et d'exploitation (PDO) pour l'électrification partielle du champ gazier de Sleipner, en mer du Nord, permettant d'éviter le rejet de 150 000 tonnes de CO2 par an. Le projet, présenté par Equinor et ses partenaires Vår Energi, Lotos et Kufpec, nécessite des investissements de l'ordre de 850 millions NOK. Il s'agira de tirer un câble d'alimentation entre le champ de Sleipner et la plateforme Gina Krog qui sera relié au réseau Utsira High Area. Le raccordement devrait être opérationnel d'ici la fin 2022, estime Equinor. Aibel a remporté le contrat d'ingénierie, approvisionnement, construction, installation et mise en service pour les modifications de Sleipner, tandis que le contrat de production et de pose de câbles a été attribué au fournisseur de câbles NKT.

