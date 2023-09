Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Equinor: présente un plan d'exploitation du champ d'Eirin information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 14:13

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir soumis un plan de développement et d'exploitation (PDO) du champ gazier d'Eirin au ministère du Pétrole et de l'Énergie norvégien.



Les réserves récupérables du champ sont estimées à 27,6 millions de barils équivalent pétrole, dont l'essentiel en gaz.



Le champ d'Eirin, découvert en 1978, sera développé comme une installation sous-marine liée à la plateforme Gina Krog en mer du Nord. Le total des investissements est estimé à un peu plus de 4 milliards NOK (soit 350 ME environ).



' L'utilisation de l'infrastructure de Gina Krog permettra à Eirin d'acheminer rapidement du nouveau gaz vers l'Europe, avec une bonne rentabilité et de faibles émissions de CO2 provenant de la production. Le développement prolongera la durée de vie productive de Gina Krog de 2029 à 2036 et sera vital pour la région de Sleipner ', a précisé Camilla Salthe, vice-présidente senior d'Equinor chargée de la prolongation de la durée de vie des champs (FLX).