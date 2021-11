Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : présente un nouveau concept d'éolien flottant information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir mis au point un nouveau concept d'éolien flottant qui permettra 'la standardisation industrielle et maximisera les opportunités pour les chaînes d'approvisionnement locales'. Baptisé 'Wind Semi', cette fondation d'éolienne semi-submersible, a été conçue spécifiquement pour permettre la fabrication et l'assemblage en fonction des capacités de la chaîne d'approvisionnement locale. Cette solution sera déployée si jamais Equinor remporte le projet ScotWind en Ecosse, soit un cycle de location d'éoliennes offshore dans les eaux écossaises pour une décennie. ' Nous sommes prêts à développer la prochaine génération d'éolien offshore flottant commercial à grande échelle en Écosse. En tirant parti de nos vingt années d'expérience et d'innovations dans l'éolien offshore flottant, nous prévoyons de développer des projets flottants de taille GW en une seule phase', explique Sonja C. Indrebø, vice-présidente de Floating Offshore Wind d'Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +2.33% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +2.64% EQUINOR OTCBB -2.38%