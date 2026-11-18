Le groupe Equinor comprend désormais plus clairement comment la cyberattaque qu'il a subie a été menée et quels systèmes ont été touchés. "Comme il ne s'agit pas d'une attaque par virus, il n'y a aucun risque de propagation. À l'heure actuelle, rien n'indique que cet incident ait des conséquences pour les employés, les partenaires ou les fournisseurs. La production n'est pas affectée", a commenté la compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne.

Le groupe précise que "des opérations sont en cours pour neutraliser l'attaque et rétablir l'intégrité complète des systèmes touchés. Il est encore trop tôt pour déterminer combien de temps cela prendra. Equinor poursuit ce travail en concertation avec les autorités nationales de sécurité."

Hier soir, la société avait fait savoir qu'elle avait détecté une cyberattaque en cours visant certains de ses systèmes informatiques. Les ressources nécessaires ont été mobilisées pour neutraliser l'attaque et rétablir l'intégrité complète des systèmes. Rien n'indique que des données aient été dérobées. L'attaque n'a pas affecté les activités ni la production d'Equinor.