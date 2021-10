Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : plus de blessures mais moins d'incidents graves information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la fréquence moyenne des incidents graves sur douze mois est de 0.4 par million d'heures travaillées à fin septembre, soit le plus faible score enregistré depuis une dizaine d'années (0.5 l'an passé, 0.6 il y a deux ans). En revanche, le nombre de blessures corporelles est en légère progression à 2,5 par million d'heures travaillées, contre 2,3 un an plus tôt. Onze fuites de pétrole et de gaz ont été enregistrées au cours des 12 derniers mois, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Aucune fuite n'a atteint le niveau de gravité le plus grave, indique Equinor. 'Lorsque nous examinons la fréquence des blessures corporelles au cours des 12 derniers mois, nous ne sommes pas satisfaits de l'évolution. Nous devons encore améliorer notre travail pour inverser la tendance. Par conséquent, nous travaillons systématiquement sur la recherche de causes profondes récurrentes et coopérons avec nos fournisseurs pour créer une culture de sécurité commune ', a commenté Jannicke Nilsson, vice-présidente exécutive pour la sûreté, la sécurité et la durabilité chez Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.48% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +1.08% EQUINOR OTCBB +1.81%