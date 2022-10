Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: Peregrino C a commencé à produire au Brésil information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui que sa nouvelle plateforme au Brésil, Peregrino C, a produit sa toute première huile le 10 octobre.



La phase 2 de Peregrino prolongera la durée de vie du champ de Peregrino jusqu'en 2040. La phase 2 ajoute 250 à 300 millions de barils de pétrole, tout en réduisant de moitié les émissions de CO2 prévues par baril sur la durée de vie restante du champ.



La phase 2 de Peregrino consiste en une nouvelle plateforme avec des installations de forage et des quartiers d'habitation reliés au FPSO existant de Peregrino, ainsi qu'un nouveau gazoduc pour l'importation de gaz vers la plateforme pour la production d'électricité.



Le projet était dans les temps pour un démarrage prévu à la fin de 2020 lorsque Covid-19 l'a durement touché. Malgré tout, la phase 2 de Peregrino a été livrée dans les limites de l'estimation de coût initiale de 3 milliards USD.



En remplaçant le diesel par le gaz pour la production d'électricité sur Peregrino C, la phase 2 permettra d'éviter 100 000 tonnes d'émissions de CO2 du champ de Peregrino par an.



'Ce projet montre que nous pouvons mettre en production de nouvelles ressources tout en investissant dans la technologie pour réduire les émissions de CO2', déclare Al Cook, vice-président exécutif d'Equinor pour l'exploration et la production internationales.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.48% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +1.54% EQUINOR OTCBB 0.00%