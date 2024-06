Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: obtient des licences de stockage du CO2 information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Equinor s'est vu attribuer les contrats d'exploitation pour le développement de deux nouveaux sites stockages de CO2 en mer du Nord, appelés Albondigas et Kinno.



Ces nouvelles licences sont des éléments clés pour faire du plateau continental norvégien une zone de stockage de CO2 de premier plan en Europe.



Les nouvelles licences devraient chacune avoir la capacité de stocker environ 5 millions de tonnes de CO2 par an une fois opérationnelles. Cette estimation sera affinée lors de la phase d'exploration.



L'attribution des licences Albondigas et Kinno renforce les ambitions d'Equinor de développer davantage de licences de stockage en mer du Nord dans les années à venir.







Valeurs associées EQUINOR 289,73 NOK LSE Intl +0,48%