Equinor: obtient 39 nouvelles licences de production

(CercleFinance.com) - Equinor annonce s'être vu attribuer 39 nouvelles licences de production par le ministère norvégien de l'Énergie lors des APA, soit le cycle annuel d'attribution de licences.



Equinor a obtenu 18 licences de production en mer du Nord, 13 en mer de Norvège et 8 en mer de Barents. Equinor est aussi opérateur de 14 des licences attribuées et partenaire de 25.



'Nous sommes ravis de cette attribution. Ces licences donnent à Equinor et à nos partenaires de nouvelles opportunités pour développer davantage le plateau continental norvégien (NCS) en tant que province énergétique. Nous connaissons la géologie et sommes convaincus que nous ferons de nouvelles découvertes', a déclaré Jez Averty, vice-président senior d'Equinor pour le sous-sol du plateau continental norvégien.





