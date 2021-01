Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : obtient 17 nouvelles licences de production Cercle Finance • 19/01/2021 à 12:53









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir obtenu 17 nouvelles licences de production auprès du ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie dans le cadre des 'Awards in Predefined Areas 2020 ' (APA), dix licences ayant été attribuées en tant qu'opérateur et sept autres en tant que partenaire - huit concernent la mer du Nord, neuf la mer de Norvège. Ces licences 'constitueront un complément important à notre portefeuille d'exploration et constitueront la base des futures découvertes à réaliser conformément à la feuille de route climatique d'Equinor', a déclaré Nick Ashton, vice-président senior d'Equinor pour l'exploration en Norvège.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +1.12% EQUINOR LSE Intl +1.79% EQUINOR OTCBB -1.84%