Equinor : nouveaux objectifs stratégiques

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Equinor présente sa stratégie pour accélérer la transition de l'entreprise, 'tout en augmentant les flux de trésorerie et les rendements'. Equinor s'est ainsi fixé comme objectif d'atteindre une réduction de 40 % de l'intensité carbone nette d'ici 2035, avant d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La société compte aussi accroître les investissements dans les énergies renouvelables et les solutions bas carbone à plus de 50% des investissements annuels bruts d'ici 2030. Equinor table sur un free cash flow de 35 Mds d'USD avant distribution du capital pour 2021-2026 et évoque une augmentation du dividende trimestriel de 18 cents par action ainsi que l'introduction d'un nouveau programme de rachat d'action. 'Il s'agit d'une stratégie pour créer de la valeur en tant que leader de la transition énergétique ', résume Anders Opedal, p.d.-g. d'Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -1.39% EQUINOR LSE Intl -2.26% EQUINOR OTCBB -4.03%