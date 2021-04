Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : nouveau projet d'exploitation en mer de Barents Cercle Finance • 23/04/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires Petoro, Total, Neptune et Wintershall Dea ont décidé d'exploiter le champ d'Askeladd Vest, dans le sud de la mer de Barents, pour un investissement proche de 3,2 milliards NOK, indique Equinor. 'Il est important pour Equinor et ses partenaires d'utiliser au mieux les ressources et les infrastructures existantes dans la région. Le développement d'Askeladd Vest est un développement rentable et fournira 134 millions de barils d'équivalent pétrole', détaille Geir Tungesvik, vice-président senior d'Equinor pour le développement de projets. Les plans prévoient le démarrage de la production au cours du premier semestre 2024. Un contrat, estimé à 460 millions NOK, pour l'installation de production sous-marine a été attribué à Aker Solutions. Equinor Energy est l'opérateur du projet avec 36,79% de la licence, devant ses partenaires Petoro (30%), Total E&P Norge (18,40%), Neptune Energy Norge (12%) et Wintershall Dea Norge (2,81%).

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.23% EQUINOR LSE Intl +0.46% EQUINOR OTCBB -1.04%