Equinor: nouveau DG exploration et production internationale

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la nomination de Philippe François Mathieu en tant que directeur général Exploration et Production Internationale (EPI), à compter du 1er janvier 2023.



Il succédera à Al Cook qui quittera l'entreprise pour occuper un poste de PDG en dehors de l'entreprise. Jusqu'alors, Philippe François Mathieu occupait le poste de vice-président senior stratégie d'entreprise.



Philippe François Mathieu a occupé plusieurs postes de direction dans plusieurs secteurs d'activité et zones géographiques depuis qu'il a rejoint Equinor en 1995.







