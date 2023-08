Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: modernisation de la plateforme de Statfjord C information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 11:18









(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires vont remplacer deux turbines à gaz par des systèmes de récupération de chaleur pour produire de l'énergie électrique sur la plateforme de Statfjord C.



Une nouvelle turbine à vapeur produira de l'électricité à partir de la chaleur excédentaire de deux compresseurs à gaz. Cela rendra la consommation d'énergie plus efficace avec une baisse de 25% des émissions annuelles totales de CO2 sur la plateforme, soit l'équivalent de 50 000 voitures.



' C'est la première fois que cette solution est utilisée sur un champ exploité sur le plateau continental norvégien (NCS). Je suis fière des employés et des fournisseurs qui ont travaillé de manière innovante pour rationaliser l'énergie utilisée sur la plateforme. Il s'agit d'une contribution importante à la prolongation de la durée de vie du champ jusqu'en 2040 ', déclare Camilla Salthe, vice-présidente senior d'Equinor pour Field Life eXtension (FLX).



Le démarrage de la nouvelle turbine à vapeur est prévu pour 2026.





