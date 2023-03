Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: Michael Lewis quitte le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Michael Lewis a fait savoir qu'il démissionnerait de son poste de membre du conseil d'administration d'Equinor avec effet au 16 mars 2023 afin d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel suite à sa nomination en tant que directeur général d'Uniper SE.



La date de son entrée en fonction en tant que directeur général d'Uniper n'a pas encore été annoncée.



Le comité de nomination d'Equinor ASA commencera à chercher un nouveau membre du conseil d'administration, afin de permettre à l'assemblée générale de l'entreprise d'organiser une élection partielle lorsque la recommandation du comité de nomination sera prête.



Jarle Roth est président du comité de nomination d'Equinor.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -2.38% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -2.91% EQUINOR OTCBB +1.12%