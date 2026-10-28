Equinor met en garde : l'Europe risque de subir une flambée des prix du gaz cet hiver en cas de vague de froid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les stocks de gaz européens ont atteint un niveau historiquement bas à l'approche de l'hiver

* L'Europe est en concurrence avec l'Asie pour s'assurer un approvisionnement mondial en GNL de plus en plus restreint

* Equinor vient de démarrer un accord d'approvisionnement en GNL avec Cheniere aux États-Unis

par Nora Buli

L'Europe pourrait connaître une nouvelle flambée des prix du gaz si le froid venait à stimuler la demande plus tard cet hiver, alors que les stocks seront épuisés et que la région dépendra davantage de l'arrivée de cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL), une ressource rare, a déclaré mercredi Anders Opedal, directeur général d'Equinor

EQNR.OL .

Cet avertissement intervient après que le producteur de gaz norvégien a annoncé ses meilleurs résultats trimestriels depuis 2022, principalement grâce à la flambée des prix du gaz naturel et du pétrole cette année.

« Les niveaux de stockage sont à leur plus bas niveau pour cette période de l’année depuis 2011, et il y aura une concurrence entre l’Asie et l’Europe pour le GNL, surtout si le temps se refroidit », a déclaré Opedal lors d’une conférence de presse.

Une vague de froid vers la fin de la saison de chauffage, lorsque les stocks de gaz seront probablement à leur niveau le plus bas, pourrait entraîner une forte volatilité des prix, a déclaré Opedal à Reuters, tout en précisant qu’il était impossible de prédire les prix réels.

Le prix de référence du gaz en Europe a plus que triplé cette année pour atteindre son plus haut niveau depuis la crise énergétique de 2022, après que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a de fait fermé le détroit d’Ormuz, perturbant environ 20 % des approvisionnements mondiaux en GNL.

Les sites de stockage de gaz européens, qui contribuent à couvrir la hausse de la demande en hiver, affichaient un niveau historiquement bas , avec un taux de remplissage de seulement 75 % au début de la saison de chauffage.

La Norvège est le premier fournisseur de gaz naturel d’Europe grâce à un vaste réseau de gazoducs reliant directement sa production aux clients du continent et de la Grande-Bretagne.

Equinor commercialise également du GNL provenant de sa propre usine de Hammerfest, en Norvège, et a signé des contrats d’approvisionnement en GNL américain, notamment un accord avec Cheniere portant sur 1,75 million de tonnes par an.

« Le contrat avec Cheniere est désormais opérationnel, ce qui signifie que nous disposons également de davantage de cargaisons de GNL », a déclaré Opedal à Reuters. « Une partie est destinée à l’Europe; une autre partie est acheminée vers d’autres destinations », a-t-il précisé.