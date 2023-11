Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: les actifs au Nigéria cédés à Chappal Energies information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Chappal Energies va racheter au norvégien Equinor participations dans plusieurs champs pétroliers au Nigéria, pour un montant qui n'a pas été communiqué.



L'accord porte sur la vente d'Equinor Nigeria Energy Company (ENEC), qui détient une participation de 53,85% au sein du projet pétro-gazier OML 128.



Il englobe notamment la part de 20,21% détenu dans la plateforme offshore Agbami, opéré par l'américain Chevron et qui a produit plu d'un million de barils de pétrole depuis son entrée en service, en 2008.



Equinor, qui rappelle qu'il était présent au Nigeria depuis 1992, justifie sa décision par sa volonté de monétiser ses investissements et par sa stratégie consistant à optimiser son portefeuille international en se focalisant sur ses métiers de coeur.



En Bourse, Equinor perdait 2% mercredi en fin de séance, pénalisé par une dégradation des analystes de Jefferies, passés à 'sous-performance' sur le titre.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -1.18% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -2.11% EQUINOR OTCBB 0.00%