Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: légère hausse du nombre d'incidents graves au T1 information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 11:46









(CercleFinance.com) - Equinor présente aujourd'hui ses statistiques concernant la sécurité au cours du 1er trimestre 2022.



Au cours de cette période, la fréquence des incidents graves ressort à 0,5 par million d'heures travaillées, soit une légère détérioration par rapport au 4e trimestre 2021 (0,4 accident grave par million d'heures travaillées).



Equinor note que 'la plupart des incidents graves sont liés à des chutes d'objet ou à des opérations de levage'.



Par ailleurs, La fréquence totale des accidents avec blessure corporelle (soit des blessures nécessitant des soins médicaux) est de 2,4 par millions d'heures travaillées, un chiffre stable par rapport au trimestre précédent.



Enfin, Equinor annonce que neuf fuites de pétrole et de gaz ont été enregistrées au cours des 12 derniers mois. Aucune n'a toutefois eu lieu au cours du 1er trimestre 2022.



'Nous prenons ces chiffres au sérieux et nous nous concentrons sur la transparence en matière de sécurité. Nous avons besoin d'une bonne culture de signalement pour pouvoir apprendre de ces incidents. C'est crucial pour améliorer nos résultats en matière de sécurité ', a commenté Jannicke Nilsson, vice-présidente exécutive d'Equinor pour la sûreté, la sécurité et la durabilité.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -3.11% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +2.41% EQUINOR OTCBB +4.62%