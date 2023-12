Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: le titre recule après une dégradation de RBC information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - L'action Equinor essuie la plus forte baisse de l'indice paneuropéen Euronext 100 mardi matin, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à 'performance en ligne' contre 'surperformance' auparavant, avec un objectif de cours ramené de 390 à 350 couronnes norvégiennes.



Vers 10h00, le titre perdait 1,5%, sous-performant l'indice européen du secteur de l'énergie, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, en baisse de 0,5%.



Les analystes de RBC craignent qu'au vu du ralentissement économique et de la faiblesse des prix des matières premières, la compagnie pétrolière norvégienne redistribue moins de trésorerie à ses actionnaires l'an prochain.



En y ajoutant la perspective de possibles révisions à la baisse de ses estimations de résultats, l'établissement canadien explique percevoir un potentiel risque/bénéfice 'plus équilibré' à ce stade.





