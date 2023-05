Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: le titre grimpe après les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a publié jeudi des résultats au titre du premier trimestre bien meilleurs qu'attendu, à la faveur d'une hausse de sa production et de ses livraisons.



Son bénéfice d'exploitation ajusté est ressorti en baisse à 12 milliards de dollars au premier trimestre en raison du repli des prix du gaz et du pétrole, mais dépasse le consensus qui s'était établi à 11 milliards de dollars.



La production trimestrielle a représenté 2,130 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, contre 2,106 millions au premier trimestre, ce qui a permis de compenser en partie cet effet prix négatif.



La trésorerie générée par les activités opérationnelles a atteint 15,3 milliards de dollars, ce qui représente encore 9,7 milliards de dollars après impôts.



Le groupe a également annoncé le versement d'un dividende ordinaire de 0,30 dollar au titre du premier trimestre, qui s'accompagnera également du paiement d'un dividende spécial de 0,60 dollars.



Equinor indique qu'il compte toujours reverser 17 milliards de dollars de capitaux à ses actionnaires cette année, dont six milliards par le biais de rachats d'actions.



A ce titre, un nouveau programme de rachat de titres de 1,7 milliard de dollars sera lancé le 11 mai, avec l'objectif d'être bouclé avant la fin du mois de juillet.



A la suite de ces annonces, le titre Equinor progressait de 3,7% jeudi matin, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice STOXX 600.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate +4.96% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +3.66% EQUINOR OTCBB -0.67%