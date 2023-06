Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: le président du conseil prolongé dans ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir qu'au terme de son assemblée générale qui s'est tenue ce jour, tous les membres du conseil d'administration choisis par les actionnaires ont été réélus.



Jon Erik Reinhardsen est donc confirmé en tant que président et Anne Drinkwater en tant que vice-présidente du conseil d'administration.



L'élection des membres élus par les actionnaires au conseil d'administration entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est effective jusqu'à l'élection ordinaire des membres élus par les actionnaires au conseil d'administration en 2024.



En outre, l'assemblée générale a réélu Hilde Møllerstad, Per Martin Labråthen et Stig Lægreid en tant que membres élus par les salariés du conseil d'administration d'Equinor.





