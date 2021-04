Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : le plan de transition bientôt soumis aux actionnai Cercle Finance • 19/04/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé aujourd'hui qu'à partir de 2022, le plan de transition énergétique sera soumis au vote consultatif des actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale annuelle. Le plan sera soumis tous les trois ans à un vote consultatif des actionnaires, tandis que ses avancées seront communiquées chaque année, annonce l'entreprise. Si le développement durable est intégré à la stratégie et au modèle commercial d'Equinor depuis des décennies, le plan de transition énergétique permettra aux actionnaires d'avoir une vue d'ensemble encore plus globale des progrès et des performances réalisées, a expliqué en substance Jon Erik Reinhardsen, président du conseil d'administration d'Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.37% EQUINOR LSE Intl +0.46% EQUINOR OTCBB 0.00%