Equinor: le parc éolien Hywind Tampen entre en production information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 11:01

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la production d'électricité de la première turbine du parc éolien flottant Hywind Tampen en mer du Nord a débuté depuis le 13 novembre. L'électricité est produite à destination de la plate-forme Gullfaks A en mer du Nord.



' Je suis fier que nous ayons maintenant commencé la production à Hywind Tampen, le premier parc éolien flottant de Norvège et le plus grand au monde. Il s'agit d'un projet unique, le premier parc éolien au monde alimentant des installations de production de pétrole et de gaz ', déclare Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor pour les projets, le forage et l'approvisionnement.



Détenu par les partenaires Gullfaks et Snorre, le parc éolien Hywind Tampen devrait répondre à environ 35% de la demande en électricité des deux champs. Cela réduira les émissions de CO2 des champs d'environ 200 000 tonnes par an.



Sept des onze éoliennes devraient entrer en service au cours de l'année, précise Equinor.