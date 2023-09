Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: le coût du projet Johan Castberg revu à la hausse information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé mardi une révision à la hausse du coût de son projet de champ pétrolier Johan Castberg, en mer de Barents, évoquant des travaux 'plus complexes' qu'initialement prévu.



Le coût du projet est maintenant estimé autour de 80 milliards de couronnes norvégiennes (environ sept milliards d'euros), contre une estimation initiale de 57 milliards de couronnes en 2017.



Les mesures d'hygiène et la pénurie de personnel liées à la pandémie de Covid-19 ont également impacté les coûts du projet, explique Equinor, que ce soit à Singapour, où les équipements ont été fabriqués, ou sur le site d'assemblement actuel, où environ 2000 personnes travaillent à Stord sur la finalisation de l'unité flottante FPSO.



Découvert en 2011, Johan Castberg affiche un potentiel de 190.000 barils par jour, avec des réserves prouvées comprises entre 450 et 650 millions de barils.



Le seuil de rentabilité du projet est établi à 35 dollars le baril, alors que le Brent se négocie aujourd'hui à quasiment 95 dollars.



Le début de la production sur Johan Castberg est toujours prévu pour la fin 2024.





