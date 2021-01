Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : le champ Johan Sverdrup va produire davantage Cercle Finance • 28/01/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le champ Johan Sverdrup devrait augmenter sa capacité de production quotidienne jusqu'à 535 000 barils de pétrole d'ici la mi-2021, annonce aujourd'hui Equinor, soit près de 100 000 barils de plus qu'à son démarrage en octobre 2019. 'Cette augmentation est possible car la production sur le terrain a été très bonne et stable depuis le premier jour, et les puits ont produit encore mieux que prévu', assure Rune Nedregaard, vice-président des opérations de Johan Sverdrup. Il s'agira alors de la troisième augmentation de capacité depuis la mise en service du champ en octobre 2019.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.66% EQUINOR LSE Intl +0.06% EQUINOR OTCBB -2.60%