Equinor: lancera une solution de sécurité en janvier 2025

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la mise en place, à partir du 1er janvier 2025, d'une nouvelle solution de préparation aux urgences pour la zone sud-ouest de la mer de Barents.



Conduite collaboration avec Vår Energi et la Barents Sea Operation Cooperation (BASOP), cette initiative vise à renforcer la sécurité et la gestion des urgences dans cette région éloignée et difficile.



Le nouveau système, qui complétera les dispositifs existants pour le champ de Goliat, inclura la construction d'un nouveau navire de réponse aux urgences.



Il est conçu pour améliorer la sécurité pour les pêcheries et les autres utilisateurs de la mer.





