Equinor: lance un fonds de 5M$ pour la croissance durable information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 10:33

(CercleFinance.com) - Equinor et bp, en partenariat avec la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) et le Sunset Park Task Force (SPTF), ont annoncé hier soir la création du 'Offshore Wind Ecosystem Fund', un fonds de 5 millions de dollars conçu pour soutenir la croissance durable, le développement de la main-d'oeuvre, l'autonomisation des communautés mal desservies et la justice climatique dans l'écosystème éolien offshore émergent de la ville de New York.



' Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de ce Fonds qui fournira un financement important pour le développement de l'énergie propre à New York. Cette initiative contribuera à stimuler un nouveau pipeline d'idées créatives et de personnes talentueuses de toute la ville, en particulier des communautés mal desservies', a déclaré en substance Molly Morris, présidente d'Equinor Wind US.



Pour rappel, Equinor et bp développent par ailleurs les projets éoliens Empire Wind (2 GW) et Beacon Wind (1,2 GW) qui fourniront suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter plus de deux millions de foyers new-yorkais.