Equinor lance un fonds de 5 millions de dollars pour la croissance durable

(AOF) - Grand développeur éoliens offshore au monde, Equinor et bp, en partenariat avec la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) et le Sunset Park Task Force (SPTF), ont annoncé hier la création du 'Offshore Wind Ecosystem Fund', un fonds de 5 millions de dollars conçu pour soutenir la croissance durable, le développement de la main-d'oeuvre, l'autonomisation des communautés mal desservies et la justice climatique dans l'écosystème éolien offshore émergent de la ville de New York.

" Ce fonds pour l'écosystème fournira un financement important pour aider à développer l'avenir de l'économie de l'énergie propre à New York. Cette initiative contribuera à stimuler un nouveau pipeline d'idées créatives et de personnes talentueuses de toute la ville ", a déclaré Molly Morris, présidente d'Equinor Wind US.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.