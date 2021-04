Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : la réouverture de l'usine de Melkøya est repoussée Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir remis à jour le calendrier de réparation et de redémarrage de l'usine de GLN de Melkøya (Norvège), après l'incendie du 28 septembre 2020, en raison de l'étendue des travaux et des restrictions liées à la crise sanitaire. Après des analyses approfondies, 'notre meilleure estimation de démarrage est le 31 mars 2022, sur la base des connaissances actuelles. La sécurité est notre priorité absolue, et nous ne mettrons pas l'usine en marche avant qu'elle ne puisse être réalisée en toute sécurité ', a indiqué Grete B. Haaland, vice-président senior d'Equinor en charge des usines terrestres. Plus de 70 000 composants d'équipement uniques ont été exposés à l'eau et vont devoir être remplacés ou renvoyés à leur fournisseur pour réparation tout comme 180 km de câbles. L'enquête interne sur l'incendie est toujours en cours, rappelle Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.26% EQUINOR LSE Intl -0.10% EQUINOR OTCBB -1.04%