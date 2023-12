Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: la quatrième tranche des rachats d'actions avance information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé jeudi avoir racheté la semaine passée pour un peu plus de 576 millions de couronnes norvégiennes (environ 51 millions d'euros) de ses propres actions.



La compagnie pétrolière norvégienne précise que ces rachats - qui ont porté sur plus de 1,76 million d'actions - ont été réalisés à la Bourse d'Oslo sur la base d'un prix moyen de 326,7 couronnes par titre.



Ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la quatrième tranche du programme de rachats d'actions du groupe, annoncée fin octobre et qui doit se clôturer d'ici à la fin du mois de janvier au plus tard.





