Equinor : la production pourrait être affectée par une grève Cercle Finance • 15/02/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Une médiation doit avoir lieu aujourd'hui entre le syndicat Safe et la Norwegian Oil and Gas Association concernant un accord tarifaire. L'échec de la médiation pourrait potentiellement conduire à une grève affectant l'activité du terminal de Mongstad, indique Equinor. Safe a en effet annoncé que 12 de ses salariés du terminal de Mongstad pourraient se mettre en grève à partir d'aujourd'hui (15 février), à minuit. La grève pourrait avoir comme conséquence de réduire le stockage du brut et la capacité portuaire du terminal de la raffinerie Equinor Mongstad, affectant par rebond la production de plusieurs champs exploités par Equinor, comme les champs Johan Sverdrup et Troll. Une éventuelle grève pourrait aussi impacter les exportations de gaz de la région de Troll et les champs de Kvitebjørn, Visund, Byrding, Fram et Valemon, précise Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +2.13% EQUINOR LSE Intl +1.40% EQUINOR OTCBB -2.29%